Hayaller suya düştü

'igeçemedi.'ta yeralanturnuvadakison maçında'da konuk ettiği'eyenildi.Böyleceekibimiz'ne düştü. MaçındakikasındaÜnder'in vuruşundatopukornere çeldi.'de'ın pasındaTosun'un daraçıdan yaptığı vuruşudefansı sonanda kornere çeldi.26'da'in pasındatopuağlara gönderemedi.44. dakikasında Cenk topuönüne indirdi. Hakan'ın şutunu kaleci son anda çıkardı. 49'da Larsson'un kale ağzından yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti. Böylece tehlike atlatıldı.50. dakikadaki sert vuruşunda top Okay'a takıldı. 70'te Okay penaltıya neden oldu. Atışı kullananİsveç'i 1-0 öne geçirdi. Maçı 1-0 kaybeden Türkiye böylece C Ligi'ne düştü.oynadığı maçlarda taraftarı ile bütünleşen ve rakiplerine geçit vermeyen, İsveç'eyenilerek bir ilki yaşadı. Daha önce Konya'da oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Ay-Yıldızlılar, İsveç'e kaybederek Konya BŞB Stadı'ndaki ilk yenilgisini almış oldu. Öte yandan A Milli Takım, dün akşamki sonuçla İsveç'e karşı ise oynadığı 12. maçta rakibine 3. kez mağlup oldu. Ay-Yıldızlı ekip Vikingler'e karşı 5 kez galip gelirken 4 de beraberlik aldı.