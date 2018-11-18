Hayaller suya düştü

A Milli Takımımız İsveç'i geçemedi. UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye turnuvadaki son maçında Konya'da konuk ettiği İsveç'e 1-0 yenildi. Böylece Ay-Yıldızlı ekibimiz C Ligi'ne düştü. Maçın 1. dakikasında Cengiz Ünder'in vuruşunda Olsen topu kornere çeldi. 11'de Hakan'ın pasında Cenk Tosun'un dar açıdan yaptığı vuruşu İsveç defansı son anda kornere çeldi. 26'da Cengiz'in pasında Yunus Mallı topu ağlara gönderemedi.
LARSSON BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDI
Maçın 44. dakikasında Cenk topu Hakan'ın önüne indirdi. Hakan'ın şutunu kaleci son anda çıkardı. 49'da Larsson'un kale ağzından yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti. Böylece tehlike atlatıldı.
OKAY PENALTIYA NEDEN OLDU
Olsson'un 50. dakikadaki sert vuruşunda top Okay'a takıldı. 70'te Okay penaltıya neden oldu. Atışı kullanan Grangvist İsveç'i 1-0 öne geçirdi. Maçı 1-0 kaybeden Türkiye böylece C Ligi'ne düştü.
MİLLİLER KONYA'DA İLK KEZ MAĞLUP
Konya'da oynadığı maçlarda taraftarı ile bütünleşen ve rakiplerine geçit vermeyen A Milli Takımımız, İsveç'e 1-0 yenilerek bir ilki yaşadı. Daha önce Konya'da oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Ay-Yıldızlılar, İsveç'e kaybederek Konya BŞB Stadı'ndaki ilk yenilgisini almış oldu. Öte yandan A Milli Takım, dün akşamki sonuçla İsveç'e karşı ise oynadığı 12. maçta rakibine 3. kez mağlup oldu. Ay-Yıldızlı ekip Vikingler'e karşı 5 kez galip gelirken 4 de beraberlik aldı.
LARSSON BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDI
Maçın 44. dakikasında Cenk topu Hakan'ın önüne indirdi. Hakan'ın şutunu kaleci son anda çıkardı. 49'da Larsson'un kale ağzından yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti. Böylece tehlike atlatıldı.
OKAY PENALTIYA NEDEN OLDU
Olsson'un 50. dakikadaki sert vuruşunda top Okay'a takıldı. 70'te Okay penaltıya neden oldu. Atışı kullanan Grangvist İsveç'i 1-0 öne geçirdi. Maçı 1-0 kaybeden Türkiye böylece C Ligi'ne düştü.
MİLLİLER KONYA'DA İLK KEZ MAĞLUP
Konya'da oynadığı maçlarda taraftarı ile bütünleşen ve rakiplerine geçit vermeyen A Milli Takımımız, İsveç'e 1-0 yenilerek bir ilki yaşadı. Daha önce Konya'da oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Ay-Yıldızlılar, İsveç'e kaybederek Konya BŞB Stadı'ndaki ilk yenilgisini almış oldu. Öte yandan A Milli Takım, dün akşamki sonuçla İsveç'e karşı ise oynadığı 12. maçta rakibine 3. kez mağlup oldu. Ay-Yıldızlı ekip Vikingler'e karşı 5 kez galip gelirken 4 de beraberlik aldı.
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