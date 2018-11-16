Ocak ayındaki ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer piyasasındaki hareketlilik her geçen gün artıyor. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini yazdı. Haberde Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile, Roma'nın sportif direktörü Monchi'nin çok yakın arkadaş olduğu, bu durumun görüşmelere olumlu yansıyacağı belirtildi.
PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO
27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper Jesus, bir stopere göre teknik özelliklerinin fazla oluşuyla tanınıyor. Stoper dışında sol bek mevkinde de görev yapabilen Juan Jesus'un piyasa değeri 11 ile 12 milyon Euro civarında. Fenerbahçe yönetimi eğer anlaşma sağlarsa satın alma opsiyonu da bu rakama yakın olacak.
HEDEFİ MİLLİ TAKIM
Daha önce 4 kez Brezilya Milli Takım forması geyen Juan Jesus, sürekli forma giyebileceği bir kulübe transfer olarak yeniden milli takım formasına kavuşmayı hedefliyor.
PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO
27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper Jesus, bir stopere göre teknik özelliklerinin fazla oluşuyla tanınıyor. Stoper dışında sol bek mevkinde de görev yapabilen Juan Jesus'un piyasa değeri 11 ile 12 milyon Euro civarında. Fenerbahçe yönetimi eğer anlaşma sağlarsa satın alma opsiyonu da bu rakama yakın olacak.
HEDEFİ MİLLİ TAKIM
Daha önce 4 kez Brezilya Milli Takım forması geyen Juan Jesus, sürekli forma giyebileceği bir kulübe transfer olarak yeniden milli takım formasına kavuşmayı hedefliyor.
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