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  • 15.11.2018 23:13

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23 Yaş Altı 'nda 76 kilo final mücadelesinde Çinli Paliha'ya mağlup olan , dünya ikincisi oldu.

Milli güreşte bir madalya daha!

Romanya'da süren 23 Yaş Altı 'nda mücadele eden , nın sahibi oldu.

Ayşegül Özbeğe, Başkent Romanya'da gerçekleştirilen şampiyonanın 76 kilo final mücadelesinde, Çinli rakibi Paliha Paliha'ya mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden , İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, bu turda Hindistan'dan Naina Naina'yı sayı tuşuyla (12-0) mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Başarılı performansını yarı finalde de gösteren Buse Tosun, bu turda Kazak Zhamila Bakbergenova'yu tuş ederek finalde mücadele hakkı elde etti. Milli güreşçi, finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ile karşılaşacak.

Günün diğer karşılaşmalarında Aslı Demir (65 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), (57 kilo) ve Aslı Tuğcu (62 kilo), rakiplerine yenilerek organizasyondan elendi.

Şampiyonada serbest güreş stilde yarın 57, 65, 70, 79, 97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

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