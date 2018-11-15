Basketbol THY Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.
Fenerbahçe, bu sonuçla 6. galibiyetini elde etti. Olympiakos ise 4. kez yenildi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 1. periyodu 21-18 önde geçti. Maçın 2. çeyreği çekişmeli geçerken, ilk yarı 39-39 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıya hücumda etkisiz başlayan Fenerbahçe, 3. periyot sonunda 53-50 geriye düştü.
Çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'de Sloukas, takımını taşıyan isim oldu. Sarı-lacivertli takım, son bölümlerde bu oyuncuyla üst üste sayılar üreterek karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya)
Olympiakos: Spanoulis 8, Milutinov 6, Williams Goss 13, Timma, Printezis 10, Strelnieks 2, Papanikolaou 18, Mantzaris 2, Bogris 4, Leday 3, Toupane 6
Fenerbahçe: Sloukas 20, Melih Mahmutoğlu 12, Kalinic 16, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 2, Guduric, Sinan Güler, Datome 7, Lauvergne 6, Ali Muhammed 2
1. Periyot: 18-21
Devre: 39-39
3. Periyot: 53-50
Beş faulle çıkan: 33.53 Melli (Fenerbahçe)
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