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  • 16.11.2018 00:54

, deplasmanda 'u devirdi

, THY 'nde çıktığı 7. maçta deplasmanda 'u 73-72 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı. Sarı lacivertli ekipte, eski takımına karşı mücadele eden Kostas Sloukas 20 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle maçın yıldızı oldu.

Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakosu devirdi

Basketbol THY 7. haftasında , temsilcisi 'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu sonuçla 6. galibiyetini elde etti. Olympiakos ise 4. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 1. periyodu 21-18 önde geçti. Maçın 2. çeyreği çekişmeli geçerken, ilk yarı 39-39 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hücumda etkisiz başlayan Fenerbahçe, 3. periyot sonunda 53-50 geriye düştü.

Çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'de Sloukas, takımını taşıyan isim oldu. Sarı-lacivertli takım, son bölümlerde bu oyuncuyla üst üste sayılar üreterek karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Borys Ryzhyk (), Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya)

Olympiakos: Spanoulis 8, Milutinov 6, Williams Goss 13, Timma, Printezis 10, Strelnieks 2, Papanikolaou 18, Mantzaris 2, Bogris 4, Leday 3, Toupane 6

Fenerbahçe: Sloukas 20, Melih Mahmutoğlu 12, Kalinic 16, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 2, Guduric, Sinan Güler, Datome 7, Lauvergne 6, Ali Muhammed 2

1. Periyot: 18-21

Devre: 39-39

3. Periyot: 53-50

Beş faulle çıkan: 33.53 Melli (Fenerbahçe)

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