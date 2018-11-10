Torunuyla moral buldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yoğun maç programı ve stresli maçlardan sonra torunuyla vakit geçirdi. Kızı Buse'nin çocuğuyla eğlenceli dakikalar geçiren İmparator, zorlu karşılaşmalar öncesinde moral depoladı... Fatih Terim'in torunuyla uzun süre oyun oynadığı ve eğlenceli dakikalar geçirdiği öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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