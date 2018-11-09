Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 09.11.2018 22:25
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 22:50

'den sezon planlamasında değişiklik

() sezon planlamasında değişiklik yapıldığını açıkladı.

TFFden açıklama! Sezon takvimi değişti

resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
" Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri sebebiyle Spor , 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamalarında değişiklik yapılmasına karar verdi.

Buna göre; Spor Toto Süper Lig'de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. hafta karşılaşmaları birer hafta öne alınarak müsabaka tarihleri aşağıdaki şekilde düzenlendi.

Spor Toto 1. Lig'de 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan'da oynanacak olan 27. Hafta müsabakaları, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde; TFF 2 ve 3. Lig'de 30 - 31 Mart tarihlerinde oynanacak olan 29. Hafta müsabakaları ise 3 Nisan tarihinde oynanacak.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bir veya bir kaç takımın 'nda Yarı Finale yükselmesi durumunda, ilgili takımların 2, 3 ve 4 Nisan'da oynayacakları lig müsabakaları daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriTFF'den sezon planlamasında değişiklik
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar