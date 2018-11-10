İşte Galatasaray'ın transfer listesi

Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Galatasaray'da yönetim devre arası transfer dönemi için harekete geçti.

10 Kasım 2018 Cumartesi, 08:23:24
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İşte Galatasarayın transfer listesi

Lig ve Avrupa'da üst üste 5 maçtır kazanamayan Galatasaray'da ara transfer için düğmeye basıldı.

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İşte Galatasarayın transfer listesi

Devre arasında 2 stoper ve 2 forvete ihtiyacı olan Fatih Terim'e yönetim transfer için söz verdi.

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İşte Galatasarayın transfer listesi

FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve takımında oynamayan kiralanabilecek oyuncuları gündemine aldı.

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İşte Galatasarayın transfer listesi

İşte listenin ilk iki sırasındaki isim: Barcelona'dan Thomas Vermaelen ve Everton'dan Oumar Niasse.

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İşte Galatasarayın transfer listesi

MAICON'UN YERİNE GELİYOR

Ocak ayında Maicon'u kesin olarak yollayacak Galatasaray'da savunmaya liderlik yapacak stoper profiline Vermaelen uyuyor.

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