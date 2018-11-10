İşte Galatasarayın transfer listesi

İşte Galatasaray'ın transfer listesi
Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Galatasaray'da yönetim devre arası transfer dönemi için harekete geçti.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 08:23:24
Lig ve Avrupa'da üst üste 5 maçtır kazanamayan Galatasaray'da ara transfer için düğmeye basıldı.
Devre arasında 2 stoper ve 2 forvete ihtiyacı olan Fatih Terim'e yönetim transfer için söz verdi.
FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve takımında oynamayan kiralanabilecek oyuncuları gündemine aldı.
İşte listenin ilk iki sırasındaki isim: Barcelona'dan Thomas Vermaelen ve Everton'dan Oumar Niasse.
MAICON'UN YERİNE GELİYOR
Ocak ayında Maicon'u kesin olarak yollayacak Galatasaray'da savunmaya liderlik yapacak stoper profiline Vermaelen uyuyor.