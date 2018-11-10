Adem Ljajic kayıplarda: 465 dakika - 0 gol

Son iki sezonda takıma müthiş bir katkı veren Anderson Talisca'nın yerine alınan Adem Ljajic şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
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Torino'dan çok büyük ümitlerle transfer edilen Sırp yıldız, Beşiktaş formasıyla 9 maçta sadece 465 dakika sahada kalabildi. Ortalama 54 dakika forma giyen Ljaijic şu hiç gol atamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, sadece 1 asist katkısı yapabilen yıldız futbolcuyla sürekli özel olarak ilgileniyor. Taraftarlar da Adem Ljajic'in bir an önce gerçek performansını göstermesini bekliyor.
ÖZEL İLGİLENİYOR
Torino'dan çok büyük ümitlerle transfer edilen Sırp yıldız, Beşiktaş formasıyla 9 maçta sadece 465 dakika sahada kalabildi. Ortalama 54 dakika forma giyen Ljaijic şu hiç gol atamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, sadece 1 asist katkısı yapabilen yıldız futbolcuyla sürekli özel olarak ilgileniyor. Taraftarlar da Adem Ljajic'in bir an önce gerçek performansını göstermesini bekliyor.
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