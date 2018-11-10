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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 01:51
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kayıplarda: 465 dakika - 0 gol

’ın büyük ümitlerle aldığı Sırp yıldız 9 maçta ortalama 54 dakikada sahada kalabildi. Hiç gol atamazken, sadece 1 asist yapabildi.

Adem Ljajic kayıplarda: 465 dakika - 0 gol
Son iki sezonda takıma müthiş bir katkı veren Anderson Talisca'nın yerine alınan Adem Ljajic şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

ÖZEL İLGİLENİYOR
Torino'dan çok büyük ümitlerle transfer edilen Sırp yıldız, Beşiktaş formasıyla 9 maçta sadece 465 dakika sahada kalabildi. Ortalama 54 dakika forma giyen Ljaijic şu hiç gol atamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, sadece 1 asist katkısı yapabilen yıldız futbolcuyla sürekli özel olarak ilgileniyor. Taraftarlar da 'in bir an önce gerçek performansını göstermesini bekliyor.
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