

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04 maçı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Ali Koç'un basında yer alan "Bir teknik direktör veya yardımcısının, maç esnasında bir sokak kabadayısı edasıyla hareket etmesine rağmen hakem bu duruma göz yummuştur" açıklamalarına Terim'den cevap geldi. Terim, "Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı. Üste çıkmak için 'sokak kabadayısı' gibi ifadeler kullanmak bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor." ifadelerini kullandı.



İşte Fatih Terim'in Schalke 04 maçı sonrası açıklamalarından satır başları