Sokak kabadayısı gibi!

F.Bahçe, önceki gün oynanan olaylı derbiyle ilgili çok sert bir açıklama yayımladı. G.Saray'ın hocası Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş'ın hedefe alındığı açıklama şöyle: "Bir teknik direktör veya yardımcısının, maç esnasında bir sokak kabadayısı edasıyla hareket etmesine rağmen hakem bu duruma göz yummuştur"
SARI KART BİLE ÇIKMADI!
"Rakip teknik direktör, Soldado'nun kolunu sıkıp tehditler savurmuş, yardımcısı ise birçok futbolcumuza saldırma girişiminde bulunmuştur. Soldado ile Belhanda arasındaki tartışmada Belhanda'ya kırmızı kart çıkmaması da adaletsiz bir karardır. Rakip attığımız 2. golden önce hatalı taç kararı verildiğini söylemektedir. Kendilerinin attığı 2. golde de kornerin yanlış verildiği açıktır. Harun Tekin'e tekme atan, Donk ve diğer oyunculara sarı kart bile gösterilmemiştir"
SARI KART BİLE ÇIKMADI!
"Rakip teknik direktör, Soldado'nun kolunu sıkıp tehditler savurmuş, yardımcısı ise birçok futbolcumuza saldırma girişiminde bulunmuştur. Soldado ile Belhanda arasındaki tartışmada Belhanda'ya kırmızı kart çıkmaması da adaletsiz bir karardır. Rakip attığımız 2. golden önce hatalı taç kararı verildiğini söylemektedir. Kendilerinin attığı 2. golde de kornerin yanlış verildiği açıktır. Harun Tekin'e tekme atan, Donk ve diğer oyunculara sarı kart bile gösterilmemiştir"
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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