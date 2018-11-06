  • Spor
  • 06.11.2018 23:11
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 23:13

taraftarı 'i unutmadı!

, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 'nın 04 takımı ile karşı karşıya gelirken, taraftarlar hafta içi oynanan maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 'i unutmadı...

Galatasaray taraftarı Koray Şeneri unutmadı!
, Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 04 ile karşılaşacak. Bu maç öncesi 'da yaşayan gurbetçiler, Galatasaray'ı yalnız bırakmadı ve stattaki yerini aldı. Galatasaraylı taraftarlar, hafta içi oynanan maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 'i unutmadı. İşte Koray Şener için açılan pankart...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray taraftarı Koray Şener'i unutmadı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar