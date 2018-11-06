Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında Schalke 04 ile karşılaşacak. Bu maç öncesi Almanya'da yaşayan gurbetçiler, Galatasaray'ı yalnız bırakmadı ve stattaki yerini aldı. Galatasaraylı taraftarlar, hafta içi oynanan Fenerbahçe maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'i unutmadı. İşte Koray Şener için açılan pankart...
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