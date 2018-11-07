Şampiyonlar ligi H grubu 4. haftasında Juventus - Manchester United ile karşılaşıyor. 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Juventus henüz gol yemedi. Dybala'nın 4 golle büyük katkı sağladığı Juventus'da moreller yerinde. Sezon başında kadrosuna Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu katan ve kupanın en önemli favorilerinden biri haline gelen Juventus, İngiltere'de 1-0 yendiği Manchester United'ı bu kez evinde ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi grupta 3'te 3 yapan Juve, 9 puanla lider durumda, United da 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. İtalyanlar bu maçı kazanmaları halinde gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyecek.

JUVENTUS - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Kasım Çarşamba günü Juventus Stadı'nda oynanacak Juventus - Manchester United maçı saat 23.00'da başlayacak. Juventus - Manchester United maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS - MANCHESTER UNİTED MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANAL VAR MI?

Juventus - Manchester United maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport canlı olarak yayınlayacak.

JUVENTUS - MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11'LER...

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Matrial, Rashford