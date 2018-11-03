Medipol Başakşehir-Beşiktaş | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligdeki ilk 10 maçında 21 puan toplayan Medipol Başakşehir, haftaya lider durumda giriyor.

İlk 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor.









İLK 11'LER BELLİ OLDU



BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Bajic



BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano, Atiba, Medel, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Vagner Love





EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Junior Caiçara bu maçta forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Alparslan Erdem mücadelede yer alamayacak.

İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun ise maç kadrosunda bulunması bekleniyor.



Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2'sinde rakiplerine mağlup oldu

Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2'sinde rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 50 karşılaşmada Başakşehir 38 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçlarla sahasını adeta geçilmez bir kaleye çevirmiş durumda.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacak. Zirvedeki yerini kaybetmek istemeyen turuncu-lacivertliler, bu maçta mutlak 3 puan parolasıyla yola çıkacak. Abdullah Avcı'nın takımının siyah-beyazlılar karşısındaki en büyük kozu ise zorlu mücadeleyi iç sahada oynamaları. Bunun nedeni de Başakşehir'in evinde oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine kolay kolay boyun eğmemesi.



SON 52 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET

Uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu olan ve oyun anlamında da bir sistem takımı olarak göze çarpan Medipol Başakşehir, tüm bunların yanında evinde oynadığı müsabakalarda da başka bir kimliğe bürünüyor. Bunun en büyük kanıtı ise turuncu-lacivertlilerin, iç sahada yakaladığı başarılı istatistik.

Avcı ve öğrencileri, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı son 52 lig maçında sadece 2 defa mağlup oldu. Geriye kalan 50 maçta ise 38 galibiyet, 12 beraberlik elde eden İstanbul ekibi, söz konusu mağlubiyetleri de geçtiğimiz sezon 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe'ye ve 2015-2016 sezonunda 3-2 ile Osmanlıspor'a karşı almıştı.



12 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Medipol Başakşehir, aynı zamanda Süper Lig'de evindeki son 12 mücadelede de mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik alan turuncu-lacivertli takım, attığı 23 gole karşılık kalesinde ise sadece 9 gol gördü.



BEŞİKTAŞ'A SON MAĞLUBİYET 4 SENE ÖNCE

Başakşehir, yarın konuk edeceği Beşiktaş'a da evindeki müsabakalarda üstünlük sağlamış durumda. Siyah-beyazlılara 10 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez kaybeden turuncu-lacivertliler, geriye kalan 9 maçtan da 4 galibiyet, 5 beraberlik çıkardı.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a karşı evindeki son yenilgisini ise 9 Kasım 2014 tarihinde 2-1'lik skorla aldı...