İşte Hasan Şaşın alacağı ceza!

İşte Hasan Şaş'ın alacağı ceza!
Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar gündeme damga vurdu.
3 Kasım 2018 Cumartesi, 15:52:03
İşte Hasan Şaş'ın alacağı ceza!
İşte Hasan Şaş'ın alacağı ceza!
FATİH TERİM - Basın toplantısında hakem Fırat Aydınus'a ve hakem camiasına yönelik ağır ifadeler kullanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e en az 2-3 maç ceza geleceği belirtildi. Terim'in maç bitiminde saha içine girerek yine Fırat Aydınus'a yönelik sözleri doğrultusunda bu ceza daha da artabilir.
İşte Hasan Şaş'ın alacağı ceza!
İşte Hasan Şaş'ın alacağı ceza!
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