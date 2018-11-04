İşte olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından beklenen cezalar

Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası iki takım için de oldukça ağır olacak. Galatasaray'a tribünde yaşanan olaylar nedeniyle yüksek bir para cezası verilmesi gündemdeyken; Fatih Terim, Hasan Şaş, N'diaye, Jailson ve Soldado da ağır cezalarla karşı karşıya. İşte olaylı derbinin faturası...

4 Kasım 2018 Pazar, 10:02:31 Güncelleme: 10:10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





