İşte olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından beklenen cezalar
Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası iki takım için de oldukça ağır olacak. Galatasaray'a tribünde yaşanan olaylar nedeniyle yüksek bir para cezası verilmesi gündemdeyken; Fatih Terim, Hasan Şaş, N'diaye, Jailson ve Soldado da ağır cezalarla karşı karşıya. İşte olaylı derbinin faturası...
4 Kasım 2018 Pazar, 10:02:31
Güncelleme: 10:10:45
TFF, G.Saray-F.Bahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili PFDK'ya sevkleri, gerekçeleriyle birlikte salı günü açıklayacak
Raporlar dün TFF'ye ulaştı.
Olayların sorumlularına; görüntüler, gözlemci ve hakem raporları ışığında ağır yaptırımlar uygulanması bekleniyor.
Rakiplerine saldırarak kırmızı kart gören Jailson'a 3-6, Ndiaye ve Soldado'ya 2-4 maç arası ceza bekleniyor.
Hakeme sözleri ve maç sonrası açıklamaları nedeniyle Fatih Terim'e hak mahrumiyeti, rakibe saldıran yardımcısı Hasan Şaş'a ise 5-6 maç arası ceza öngörülüyor.