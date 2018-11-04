İşte olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından beklenen cezalar

Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası iki takım için de oldukça ağır olacak. Galatasaray'a tribünde yaşanan olaylar nedeniyle yüksek bir para cezası verilmesi gündemdeyken; Fatih Terim, Hasan Şaş, N'diaye, Jailson ve Soldado da ağır cezalarla karşı karşıya. İşte olaylı derbinin faturası...

4 Kasım 2018 Pazar, 10:02:31 Güncelleme: 10:10:45
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İşte olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından beklenen cezalar

TFF, G.Saray-F.Bahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili PFDK'ya sevkleri, gerekçeleriyle birlikte salı günü açıklayacak

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İşte olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından beklenen cezalar

Raporlar dün TFF'ye ulaştı.

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İşte olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından beklenen cezalar

Olayların sorumlularına; görüntüler, gözlemci ve hakem raporları ışığında ağır yaptırımlar uygulanması bekleniyor.

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İşte olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından beklenen cezalar

Rakiplerine saldırarak kırmızı kart gören Jailson'a 3-6, Ndiaye ve Soldado'ya 2-4 maç arası ceza bekleniyor.

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İşte olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından beklenen cezalar

Hakeme sözleri ve maç sonrası açıklamaları nedeniyle Fatih Terim'e hak mahrumiyeti, rakibe saldıran yardımcısı Hasan Şaş'a ise 5-6 maç arası ceza öngörülüyor.

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