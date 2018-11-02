  • Spor
  • 02.11.2018 23:48
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 23:55

Son dakika: - maçının sonunda 3 !

- derbisi sonrası Galatasaray'dan Ndiaye, Fenerbahçe'den ise ve gördü. Galatasaraylı 'ya ise çıktı.

Derbi sonundaki kavganın faturası belli oldu!

- maçının ardından yaşanan gerginlikler tribüne de yansıdı. Ayrıca maçın son düdüğünden sonra saha içinde yaşanan futbolcu kavgaları esnasında bir taraftar da sahaya girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın ardından maç sonunda yaşanan gerilim, tribünlere de sıçradı. Deplasman tribününün girişine sızan bazı Galatasaray taraftarları, bir sarı-lacivertli taraftarın vefat haberinden sonra stadı terk eden Fenerbahçe taraftarlardan sonra azınlıkta kalan sarı lacivertli taraftarlara saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin müdahale etmekte zorlandığı olaylarda bir güvenlik görevlisi de yaralandı. Olaylar sonunda ise 8 taraftar gözaltına alındı.

Öte yandan futbolcular soyunma odasına giderken gerilimin de devam ettiği öğrenildi. Koridorlarda kavgalar yaşandığı ve hakem Fırat Aydınus'un , ve Ndiaye ye 90. dakikanın ardından gösterdiği belirtildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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