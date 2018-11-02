Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertliler 27 yıl sonra penaltı kazandı. Galatasaray deplasmanında son olarak 4 Mayıs 2011 tarihinde Fenerbahçe, Galatasaray'a o maçta 4-1 mağlup olmuş, sarı-lacivertlilerin tek golü penaltıdan Aykut Kocamanatmıştı.. Bugün oynanan derbide 67. dakikada oluşan penaltıyı gole çeviren Valbuena, Fenerbahçe'nin 27 yıllık penaltı hasretini golle sona erdirmiş oldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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