Jailson'un Belhanda'ya tokat atmasıyla başlayan kavga sonrası Galatasaray, resmi Twitter hesabından oyuncularının aldığı darbeleri gösterdi.
BELHANDA VE JAİLSON'UN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Jailson'un attığı tokat sonrası boğazı kızaran Belhanda ile ile Rodrigues'in bacağına aldığı krampon darbesi sonrası durumunu gösteren fotoğrafllar paylaşıldı.
BELHANDA VE JAİLSON'UN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Jailson'un attığı tokat sonrası boğazı kızaran Belhanda ile ile Rodrigues'in bacağına aldığı krampon darbesi sonrası durumunu gösteren fotoğrafllar paylaşıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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