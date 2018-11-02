  • Spor
  • 02.11.2018 00:37
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 00:39

G.Saray'dan ve paylaşımı

resmi hesabı, yaşanan kavga sonrası ve 'in son aldıkları darbeleri gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

G.Saraydan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı
Jailson'un 'ya tokat atmasıyla başlayan kavga sonrası , resmi hesabından oyuncularının aldığı darbeleri gösterdi.



BELHANDA VE JAİLSON'UN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Jailson'un attığı tokat sonrası boğazı kızaran Belhanda ile ile 'in bacağına aldığı krampon darbesi sonrası durumunu gösteren fotoğrafllar paylaşıldı.







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