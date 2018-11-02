Dört gollü derbide kazanan çıkmadı | Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2 maç sonucu
Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray, TT Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada goller üst üste geldi. Dev derbide 4 gol atılırken karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho derbinin kadrosunda yer almazken, o müsabakaya ilk 11'de başlayan Selçuk İnan da yedeğe çekildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında bu futbolcuların yerine, sakatlıkları geçen Serdar Aziz ve Henry Onyekuru'yu ilk 11'de görevlendirdi.
Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş 11'i ile başladı.
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges ile ameliyat edilen Yuto Nagatomo ve Emre Akbaba da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Selçuk İnan'ın yanı sıra, sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ile İsmail Çipe, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik yer aldı