Dört gollü derbide kazanan çıkmadı | Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2 maç sonucu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında bu futbolcuların yerine, sakatlıkları geçen Serdar Aziz ve Henry Onyekuru'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş 11'i ile başladı.