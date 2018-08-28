Mercedes 'Mesut' değil

Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a karşı başlatılan ırkçı kampanyada yeni gelişmeler yaşandı. Almanya Futbol Federasyonu, hem kendi sponsoru hem de Mesut'un sponsoru Mercedes'e baskı yaptı. Bir an önce Mesut Özil'le olan sponsorluk anlaşmasını bitirmesini istediği Mercedes de harekete geçti. Mercedes Kurumsal İletişim Direktörü Jörg Howe, "Mercedes-40 yılı aşan bir süredir hem iyi hem de kötü zamanlarda Alman Futbol Federasyonu'nun ortağı olmuştur. Mesut Özil'in medyaya, Alman Futbol Federasyonu ve sponsorlara yönelik iddialarını sükunetle değerlendirdikten sonra karar vereceğiz" dedi.
GERİ ADIM ATTI
Anlaşmanın iptal edilmesi halinde, Mesut Özil'e yüklü bir tazminat ödeneceği ortaya çıkınca, Mercedes geri adım attı. Mesut'un avukatlarıyla da bir anlaşma yolu arandığı da iddia edildi. Hatta Mercedes'in anlaşma gereği AMG GT R modelini de Mesut Özil'e teslim ettiği belirtildi. Mesut Özil ile Mercedes arasındaki anlaşmanın, 2018 yılı sonunda biteceğine dikkat çekildi
GERİ ADIM ATTI
Anlaşmanın iptal edilmesi halinde, Mesut Özil'e yüklü bir tazminat ödeneceği ortaya çıkınca, Mercedes geri adım attı. Mesut'un avukatlarıyla da bir anlaşma yolu arandığı da iddia edildi. Hatta Mercedes'in anlaşma gereği AMG GT R modelini de Mesut Özil'e teslim ettiği belirtildi. Mesut Özil ile Mercedes arasındaki anlaşmanın, 2018 yılı sonunda biteceğine dikkat çekildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.