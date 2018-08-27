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  1. Fenerbahçe yıldız isimle anlaştı

: 'den flaş kararı

haberi... 'de bu sezon tarafından hiçbir resmi maçta görev verilmeyen 23 yaşındaki oyuncu , takıma gönderildi.

Fenerbahçeden flaş Ozan Tufan kararı

haberine göre , 23 yaşındaki oyuncusu takıma yolladı.

Fenerbahçe'nin 2015'te 'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu şimdiye dek Fenerbahçe ile çıktığı 98 resmi maçta 9 gol atıp 8 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon 'la yaşadığı sorunların ardından forma şansı bulmakta zorlanan Ozan, teknik direktör 'dan hiçbir maçta görev alamadı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 23:49
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