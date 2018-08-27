Son dakika haberine göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki oyuncusu Ozan Tufan'ı PAF takıma yolladı.

Fenerbahçe'nin 2015'te Bursaspor'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu şimdiye dek Fenerbahçe ile çıktığı 98 resmi maçta 9 gol atıp 8 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunların ardından forma şansı bulmakta zorlanan Ozan, teknik direktör Phillip Cocu'dan hiçbir maçta görev alamadı.