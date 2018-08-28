UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları için geri sayım artık başladı.

Galatasaray'ın da boy göstereceği Devler Ligi'nde grup aşamalarına katılacak olan takımlar, hafta arasında Play-Off turu rövanş maçlarının da sona ermesiyle tamamen belli olacak.

İşte 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine dair bilmeniz gerekenler...





Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi, 30 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

30 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekiminin Türkiye'deki yayıncısı henüz belli değil ancak kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Galatasaray kaçıncı torbada olacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları kura çekimlerine 4. torbadan katılacak. Kura çekimlerinde şu ana kadar sadece 1. torba takımları belli olmuş durumda. Diğer torbalar ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak Play-Off turu rövanş maçlarının ardından kesinleşecek. Şu ana kadar torbaları belli olan takımları ve Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Galatasaray, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, 1., 2. ve 3. torba takımları arasından seçilecek.





NOT: Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına katılmaya hak kazanan takımlardan Liverpool, Valencia ve Viktoria Plzen'in torbaları, Play-Off turunun ardından netlik kazanacak.