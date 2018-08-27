Kalkavan öfkesi

Trabzonspor camiasında Mete Kalkavan isyanı... Ankaragücü maçında verdiği tartışmalı serbest vuruş kararı ile sonuca etki eden Kalkavan tepki topladı. Başkan Ağaoğlu, "Yapacağı tek şey düdüğü adaletli bir şekilde çalmak. Eğer onu da beceremiyorsan" diyerek hakem düdüğü ve terazi fotoğrafı paylaştı.
YILDIZIMIZ ASLA UYUŞMUYOR
Teknik Direktör Ünal Karaman da Mete Kalkavan'ın maçın sonucuna etki ettiğini söyledi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ise, "Kalkavan'la yıldızımız uyuşmuyor. Hep aksilikler onun yönettiği maçlarda oluyor" dedi.
İSTANBUL UŞAĞI GÖREVİNİ YAPTI
Yerel gazeteler de Kalkavan'ı yerden yere vurdu. Karadeniz gazetesi, "Kan emici yine iş başında", Son Nokta, "Hakem değil tetikçi. İstanbul uşağı görevini yaptı", Kuzey Ekspres, "Kalkavan rezaleti" başlığını attı.
KALKAVAN'LA DIŞARIDA GALİBİYETLERİ YOK
Mete Kalkavan bugüne kadar 9 kez Trabzonspor'un lig maçını yönetti. Kalkavan'la sadece 1 kez iç sahada kazanan Fırtına, onun yönettiği 8 deplasmanda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
YILDIZIMIZ ASLA UYUŞMUYOR
Teknik Direktör Ünal Karaman da Mete Kalkavan'ın maçın sonucuna etki ettiğini söyledi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ise, "Kalkavan'la yıldızımız uyuşmuyor. Hep aksilikler onun yönettiği maçlarda oluyor" dedi.
İSTANBUL UŞAĞI GÖREVİNİ YAPTI
Yerel gazeteler de Kalkavan'ı yerden yere vurdu. Karadeniz gazetesi, "Kan emici yine iş başında", Son Nokta, "Hakem değil tetikçi. İstanbul uşağı görevini yaptı", Kuzey Ekspres, "Kalkavan rezaleti" başlığını attı.
KALKAVAN'LA DIŞARIDA GALİBİYETLERİ YOK
Mete Kalkavan bugüne kadar 9 kez Trabzonspor'un lig maçını yönetti. Kalkavan'la sadece 1 kez iç sahada kazanan Fırtına, onun yönettiği 8 deplasmanda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
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