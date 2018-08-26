Kemal Özdeş yönetiminde Avrupa'yı hedefleyen Kasımpaşa , formunu sürdürdü ve Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Sivasspor'u 3-0'la geçen Kasımpaşa Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na 3'te 3 yaparak başladı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Maçın ilk tehlikeli atağı 4. dakikada Kasımpaşa'dan geldi: Hakan Arslan'ın kaptırdığı top sonrasında topla buluşan Mbaye Diagne'nin rakibini ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.



Maçın ilk dakikaları yüksek tempoda oynanırken iki takım da ilk yarım saatte girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

Kasımpaşa, aradığı golü 31. dakikada buldu: Sol kanatta topla buluşan İlhan Depe'nin kendi yarı sahasından gönderdiği müthiş pasa hareketlenen Samuel Eduok, Uğur Çiftçi'yi ve kalesini terk eden Ali Şaşal Vural'ı ekarte ederek ceza alanına girmeden topu kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.







Maçın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve Kasımpaşa, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.



Sivasspor, 70. dakikada gole yaklaştı: Ziya Erdal'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Arouna Kone'nin kafa vuruşunda top sol kale direğinden geri geldi.

Kasımpaşa, gol arayışlarını sıklaştıran Sivasspor'u 79. dakikadaki kontratakla cezalandırdı: Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Özgür Çek ceza alanına girdi ve bekletmeden topu kale ağzına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Mbaye Diagne'nin sol ayağıyla topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlarla buluştu.





Diagne, maçın uzatma anlarında harika bir gol daha atarak farkı 3'e çıkardı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Sivasspor deplasmanında rahat bir galibiyet elde ederek puanını 9'a yükseltti. Sivasspor ise haftayı 3 puanla kapadı.