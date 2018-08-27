Farklı kazanmaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Farklı kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip bekleneneden fazla gol attı ve 3 puan aldı. Biz de pozisyonlara girdik ama kazanamadık. İlk yarıda defansif olarak büyük boşluklar verdik. Şanssızlıklar oldu. Çarptı gol oldu, bizde olmadı. Şanssızlık, haksızlık oldu ama 3 gol yememiz mucizeydi. 2-0 öne geçmemiz gereken maçta gol yedik. Futbol böyle bir şey. Mucizeler oluyor bazen." ifadelerini kullandı.

''RAHATSIZ MISIN, NİYE KESİYORSUN OYUNU?''

Maçın temposunun düşük olduğunu dile getiren başarılı çalıştırıcı, hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi ve şunları söyledi:

"Futbol oynamak için tempoyu da yükseltmek gerekiyor ama. 10 defa oyun duruyor, hakem bir şeyler yazıyor. Rakibin dinlenmesi için mi geliyorsun buraya. Geçen sene de Antalyaspor maçımızı böyle yönetmişti. Rahatsız mısın o zaman? Niye kesiyorsun oyunu? Kaç defa yattılar görmüyor musun? Arkaya da adam koyuyorlar. Taça atmasak uzun top atıp gol atacaklar. Böyle futbol olur mu? Futbol adına oyuncularıma diyecek bir şeyim yok. O pozisyonlarda gol yemememiz gerekiyor diyebiliriz tabii ama pozisyonlarımız var. Riskleri daha fazla aldım ikinci yarı. Zaten onların da net bir pozisyonu yok."

''RAKİP, HAK ETTİĞİNDEN DAHA FAZLASINI ALDI''

Antalyaspor'un attığı ilk golle ilgili de konuşan Güneş, "Etkinlik olmadığında değişiklik yaparsınız. Futbol böyle bir şey. Hakan'ın geldiği pozisyonda orta sahada karşılaması gereken oyuncular yok. İlk golde de ofsayt var mı yok mu diye girmiyorum ama karşılayan yok. Kuralları hakemler daha iyi biliyordur. Yorgunluk vardır falan diye söylenebilir ama skora bakmadan oyunu izlerseniz Beşiktaş, hak ettiği 3 puanı alamadı. Rakip ise hak ettiğinden fazlası olanı aldı." yorumunda bulundu.

''NİYE DEĞİŞTİRDİN DİYORLAR...''

Domagoj Vida'nın oyundan çıkmasına yönelik eleştirileri yanıtlayan Güneş, sözlerini "Vida'yı niye aldım diye eleştiren arkadaşlar var. Sakattı o yüzden aldım. Öğrensinler o zaman." ifadeleriyle noktaladı.

BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldukları maçta hak etmedikleri sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında çok pozisyon bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek, "Rakip geldiği ilk pozisyonda golü buldu. Her pozisyonda golü yedik. Maç sürprizle bitti, oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. İlk yarı pozisyon verdik, ikinci yarıda ataklarımız vardı. Pozisyonlar bulduk, atabilirdik ama olmadı." diye konuştu.

Oyuncularının üç günde bir oynamasına rağmen iyi mücadele verdiklerini kaydeden Güneş, "Atamadığımız gollerle ve yediğimiz basit gollerle yenildik. 3 puan kaybettik. Bütün emekler heba oldu, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

ANTALYASPORLU OYUNCULARIN YERDE KALMASI...

Antalyasporlu oyuncuların sık sık yerde kalmalarının hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Adam zaman geçiriyor, 15 dakika versen yetmez. 80. dakikada sarı kartı veriyorsun, ilk yarıda niye vermiyorsun? Oyun biterken lehimize faul veriyorsun, o zaman Larin'in pozisyonu penaltıydı. Oyunu niye oynatmıyorsun, niye ağırlaştırıyorsun, sanki mektup yazıyor. Sakat oyuncu kalkıyor hemen sahaya giriyor. Oyunun temposunu düşürdüğünde zaten rakip istediğini almış oluyor."

Antalyaspor'un attığı ilk golün ofsayt olduğunu savunan Güneş, "Bizim oyuncumuzdan gitmiş, benim bildiğim ofsayttı. Bugünkü maç bu oyunla kazanılmalıydı. Futbol adına hayal kırıklığı değil ama sonuç hayal kırıklığı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Tolgay Arslan ve Ricardo Quaresma'nın oyundan çıkmalarından dolayı mutlu olmadıklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Oyuncuların çıkış sırasında üzülmeleri normal. Bir anlık hareket yapıyorlarsa normaldir ama ruhunda varsa takımda yeri yoktur." diye konuştu.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN SAĞLIK GÖREVLİLERİNE SERT TEPKİSİ

Oyuncusu Gökhan Gönül'ün Antalyasporlu oyuncuya saha içinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerine yönelik sert tepkisi konusunda Güneş, "Adam yatıyor yatıyor çıkıyor, bir daha yatıyor. Oyuncu da ister istemez sinirleniyor. Yaptığı doğru bir şey değil ama sinirleniyor. Soğukkanlı olması lazım. Aynı şeyi biz yapsak üstümüze gelirlerdi." ifadelerini kullandı.

Güneş, Tolga Zengin'in sakatlığı nedeniyle kalede görev yapan Utku Yuvakuran'ın performansı konusunda "Utku şansız bir maç yaşadı. Bir top oyuncuya çarptı gitti gol oldu. Onun adına üzüldük. Bunları yaşayacak. Üzülmesine gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.