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’un hedefi 3’te 3

Cimbom’un hedefi 3’te 3
Süper Lig'in ilk iki haftasında Ankaragücü ve Göztepe'yi yenerek 2'de 2 yapan Galatasaray bu akşam Alanyaspor'u TT Stadı'nda konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak olan maçı Halil Umut Meler yönetetecek. 'da sakatlığı bulunan Garry Rodrigues forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise cezalı Sackey oynayamayacak.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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