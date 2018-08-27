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Burak bilmecesi

Burak’ın ’un instagram hesabını önce takipten çıkarıp sonra takibe alması kafa karıştırdı

Burak bilmecesi
Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Burak Yılmaz şaşırtan hamleler yapıyor. Golcü oyuncu önceki gece önce Trabzonspor'un instagram hesabını takipten çıkardı. Ardından yeniden takibe aldı. Bu gelişme kafa karıştırdı. Bu arada Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak'ın bir yere gitmesinin söz konusu olmadığını söyleyerek, "1 Eylül geldiğinde herkes bunu görecek" diye konuştu.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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