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- Akhisar | CANLI YAYIN

'in 3. haftasında Medipol evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor. İlk hafta 'u yenen Başakşehir, ardından Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu. İlk sınavında Beşiktaş'a kaybeden Akhisarspor ise sonrasında Rizespor ile deplasmanda berabere kalmıştı. Karşılaşmanın ilk düdük çaldı. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

Başakşehir - Akhisar | CANLI YAYIN
'de 3. hafta mücadelesinde Medipol , Akhisarspor'u ağırlıyor. Bu maç öncesinde 3 puanı bulunan Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında spor'u mağlup ederken, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya yenildi. Bir puanı bulunan Akhisarspor ise sezona Beşiktaş yenilgisi ile girdi. Ege ekibi geçtiğimiz hafta ile berabere kaldı.


​BAŞAKŞEHİR - AKHİSARSPOR

Başakşehir: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur, Emre, Mahmut, İrfan Can, Visca, Frei, Napoleoni

Akhisarspor: Fatih, Aykut, Mustafa, Caner, Ömer, Serginho, Sissokko, Larsson, Bilal, Güray, Manu



STAT:
HAKEM:
YAYIN: 19.15
YAYIN: beIN Sports 1

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 18:26
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