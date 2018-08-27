Başakşehir - Akhisar | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u ağırlıyor. Bu maç öncesinde 3 puanı bulunan Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup ederken, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya yenildi. Bir puanı bulunan Akhisarspor ise sezona Beşiktaş yenilgisi ile girdi. Ege ekibi geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile berabere kaldı.
BAŞAKŞEHİR - AKHİSARSPOR
Başakşehir: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur, Emre, Mahmut, İrfan Can, Visca, Frei, Napoleoni
Akhisarspor: Fatih, Aykut, Mustafa, Caner, Ömer, Serginho, Sissokko, Larsson, Bilal, Güray, Manu
STAT: Fatih Terim
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: 19.15
YAYIN: beIN Sports 1
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