Galatasaraydan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri! Fatih Terim'in planı forvet hattına bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak. Bu plan sonrasında Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ile temas kuruldu. Cimbom, Aboubakar için de devreye girdi!
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 18:31:11 Güncelleme: 18:35:35
KOLOMBİYA BASINI: "ZAPATA, GALATASARAY'DA"
Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Serie A devlerinden Milan'da forma giyen Kolombiyalı stoper Cristian Zapata ile anlaşma sağladı! Kariyerine ülkesi ekiplerinden Deportivo Cali'de başlayan 31 yaşındaki savunmacı, 2005 yılında Udinese'ye transfer olmuştu.
DİĞER GALERİLER