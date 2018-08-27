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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri! Fatih Terim'in planı forvet hattına bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak. Bu plan sonrasında Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ile temas kuruldu. Cimbom, Aboubakar için de devreye girdi!

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 18:31:11 Güncelleme: 18:35:35
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Galatasaraydan son dakika transfer haberleri

FATİH TERİM ONAYI VERDİ İDDİASI!

Transferin bitimine kısa bir süre kala yabancı golcü için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir de yerli golcü hazırlığında olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılı idareciler İmparator'un da talebiyle Mustafa Pektemek için nabız yokluyor.

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Galatasaraydan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş ile kontratının son yılına giren oyuncu yıllık 1.7 milyon Euro kazanırken G.Saray da önce Beşiktaş ile temas kurdu. Siyah-beyazlı kulüpten gelen "Görüşebilirsiniz" yanıtı sonrasında Aslan, Mustafa Pektemek ile de pazarlıklara başlayacak.

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Galatasaraydan son dakika transfer haberleri

KOLOMBİYA BASINI: "ZAPATA, GALATASARAY'DA"

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Serie A devlerinden Milan'da forma giyen Kolombiyalı stoper Cristian Zapata ile anlaşma sağladı! Kariyerine ülkesi ekiplerinden Deportivo Cali'de başlayan 31 yaşındaki savunmacı, 2005 yılında Udinese'ye transfer olmuştu.

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Galatasaraydan son dakika transfer haberleri

2011 yılıdna 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Villarreal'e transfer olan Zapata, 2012-13 yılında kiralandığı Milan'a 2013 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kariyeirnde 266 Serie A maçına çıkan tecrübeli savunmacı, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 9 da asist yaptı.

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Galatasaraydan son dakika transfer haberleri

BİR BAKIŞTA CRISTIAN ZAPATA

Tam adı: Cristián Eduardo Zapata Valencia

Doğum tarihi: 30 Eylül 1986

Uyruğu: Kolombiya

Mevki: Stoper

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2019

Güncel piyasa değeri: 2,5 milyon Euro

Milli takım performansı: 56 maç 2 gol

Son sezon performansı: 20 maç

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