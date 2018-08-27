Yol Durumu
  1. Başakşehir - Akhisar | CANLI YAYIN
  2. Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

inden vazgeçti!

, 'a getirdiği Meksikalı orta saha 'ın inden vazgeçti! Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi. Fabian'ın nedeniyle transfer iptal oldu

Fenerbahçenin yeni transferinde flaş gelişme!
, 'a getirdiği Meksikalı orta saha 'ın inden vazgeçti!

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meksikalı futbolcu Marco Fabian'ın kulübümüze transferi ile ilgili kulübü ile görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun İstanbul'a getirilmesi ile devam etmiştir.

Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

"FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE TRANSFER İPTAL OLDU
Marco Fabian'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, oyuncunun transferinden sağlık kontrolleri sonrasında vazgeçti.Sosyal medyada taraftarların büyük kısmı da Meksikalı oyuncunun alınmasına karşı çıkmıştı.

MARCO FABIAN KİMDİR?

Tam Adı: Marco Jhonfai Fabián de la Mora
Doğum tarihi: 21 Temmuz 1989
Uyruğu: Meksika
Yaşı: 29
Boyu: 1,70
Mevki: Orta saha, 10 numara
Ayak: Sağ, sol
Kulübü: Eintracht Frankfurt
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 4,5 milyon Euro
Milli takım performansı: 40 maç 9 gol
2017-18 sezonu performansı: 9 maç 1 gol
Etiketler: , , , ,
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 18:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar