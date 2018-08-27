Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Meksikalı orta saha Marco Fabian'ın transferinden vazgeçti!
SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE TRANSFER İPTAL OLDUTam Adı: Marco Jhonfai Fabián de la Mora
Doğum tarihi: 21 Temmuz 1989
Uyruğu: Meksika
Yaşı: 29
Boyu: 1,70
Mevki: Orta saha, 10 numara
Ayak: Sağ, sol
Kulübü: Eintracht Frankfurt
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 4,5 milyon Euro
Milli takım performansı: 40 maç 9 gol
2017-18 sezonu performansı: 9 maç 1 gol
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Meksikalı futbolcu Marco Fabian'ın kulübümüze transferi ile ilgili kulübü ile görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun İstanbul'a getirilmesi ile devam etmiştir.
Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
"FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE TRANSFER İPTAL OLDU
Marco Fabian'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, oyuncunun transferinden sağlık kontrolleri sonrasında vazgeçti.Sosyal medyada taraftarların büyük kısmı da Meksikalı oyuncunun alınmasına karşı çıkmıştı.
MARCO FABIAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 21 Temmuz 1989
Uyruğu: Meksika
Yaşı: 29
Boyu: 1,70
Mevki: Orta saha, 10 numara
Ayak: Sağ, sol
Kulübü: Eintracht Frankfurt
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 4,5 milyon Euro
Milli takım performansı: 40 maç 9 gol
2017-18 sezonu performansı: 9 maç 1 gol
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