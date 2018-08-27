Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meksikalı futbolcu Marco Fabian'ın kulübümüze transferi ile ilgili kulübü ile görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun İstanbul'a getirilmesi ile devam etmiştir.

Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

"FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE TRANSFER İPTAL OLDU

Marco Fabian'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, oyuncunun transferinden sağlık kontrolleri sonrasında vazgeçti.Sosyal medyada taraftarların büyük kısmı da Meksikalı oyuncunun alınmasına karşı çıkmıştı.



MARCO FABIAN KİMDİR?

Tam Adı: Marco Jhonfai Fabián de la MoraDoğum tarihi: 21 Temmuz 1989Uyruğu: MeksikaYaşı: 29Boyu: 1,70Mevki: Orta saha, 10 numaraAyak: Sağ, solKulübü: Eintracht FrankfurtSözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019Güncel piyasa değeri: 4,5 milyon EuroMilli takım performansı: 40 maç 9 gol2017-18 sezonu performansı: 9 maç 1 gol