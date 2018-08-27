Galatasaray'da bugün Alanyaspor maçının dışında bir heyecan daha yaşanacak... Sarı-Kırmızılılar'ın uzun süredir transferi için uğraştığı Badou Ndiaye öğlen saatlerinde İstanbul'a gelecek. Senegalli yıldız ardından TT Stadı'nda geçecek ve Alanyaspor maçını tribünden takip edecek. Ndiaye'nin yarın sabah ise sağlık kontrolünden geçtikten sonra1 yıllık imzayı atacağı belirtildi. Yıldız futbolcu, Trabzonspor önünde forma giyecek.
Badou bugün trıbünde!
Stoke City’den kiralanan Badou Ndiaye bugün İstanbul’a gelecek. Yarın imzayı atacak
Etiketler: Stoke City , İstanbul , N'Diaye , Alanyaspor , Galatasaray , Trabzonspor
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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