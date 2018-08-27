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Badou bugün trıbünde!

’den kiralanan Badou Ndiaye bugün ’a gelecek. Yarın imzayı atacak

Badou bugün trıbünde!
Galatasaray'da bugün Alanyaspor maçının dışında bir heyecan daha yaşanacak... Sarı-Kırmızılılar'ın uzun süredir transferi için uğraştığı Badou Ndiaye öğlen saatlerinde 'a gelecek. Senegalli yıldız ardından TT Stadı'nda geçecek ve Alanyaspor maçını tribünden takip edecek. Ndiaye'nin yarın sabah ise sağlık kontrolünden geçtikten sonra1 yıllık imzayı atacağı belirtildi. Yıldız futbolcu, Trabzonspor önünde forma giyecek.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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