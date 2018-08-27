Formula 1'de sezonun 13. mücadelesi, Belçika'nın Spa-Francorchamps kentiyle aynı adı taşıyan pistte, 44 tur üzerinden gerçekleştirildi. Ferrari pilotu Vettel, finişi ilk sırada geçerken yarışa, starttaki kaza damga vurdu. McLaren pilotu Fernando Alonso'nun aracı çıkış sırasında oluşan karmaşada 2 otomobile çarpıp havalandı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.
Alonso uçtu
Etiketler: kaza , Belçika , Fernando Alonso
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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