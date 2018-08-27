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Alonso uçtu

Alonso uçtu
Formula 1'de sezonun 13. mücadelesi, 'nın Spa-Francorchamps kentiyle aynı adı taşıyan pistte, 44 tur üzerinden gerçekleştirildi. Ferrari pilotu Vettel, finişi ilk sırada geçerken yarışa, starttaki damga vurdu. McLaren pilotu 'nun aracı çıkış sırasında oluşan karmaşada 2 otomobile çarpıp havalandı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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