Adem Ljajic geliyor!

Beşiktaş 10 numara transfrini bitiriyor... Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması sonrası bu bölgeye kaliteli bir oyuncu transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Torino'da forma giyen 26 yaşındaki Adem Ljajic'in 1 yıllığına kiralanması konusunda İtalyan ekibi ile ve Sırp futbolcu ile anlaşmaya vardı.
OPSİYON İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR...
Sırp yıldızın kiralık transferi için Torino ile söz kesen Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonu konusunda İtalyan ekibi ile temaslarını sürdürüyor. Tarafların opsiyon için de orta yolu bulması bekleniyor.
İSTANBUL'A GELMESİ AN MESELESİ
Kartal'ın transferini büyük oranda bitirdiği 26 yaşındaki Ljajic'in birkaç gün içinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Taraftarlar da dört gözle Sırp yıldızın gelişi bekliyor.
SKOR KATKISI YÜKSEK BİR İSİM
Piyasa değeri 13 milyon Euro olan Ljajic, yüksek teknik kapasitesi ve golcü kimliği ile ön plana çıkıyor. Sırp 10 numara geçen sezon Torino'da 6 gol, 13 asistlik performansla direkt olarak 19 gole etki yaptı.
OPSİYON İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR...
Sırp yıldızın kiralık transferi için Torino ile söz kesen Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonu konusunda İtalyan ekibi ile temaslarını sürdürüyor. Tarafların opsiyon için de orta yolu bulması bekleniyor.
İSTANBUL'A GELMESİ AN MESELESİ
Kartal'ın transferini büyük oranda bitirdiği 26 yaşındaki Ljajic'in birkaç gün içinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Taraftarlar da dört gözle Sırp yıldızın gelişi bekliyor.
SKOR KATKISI YÜKSEK BİR İSİM
Piyasa değeri 13 milyon Euro olan Ljajic, yüksek teknik kapasitesi ve golcü kimliği ile ön plana çıkıyor. Sırp 10 numara geçen sezon Torino'da 6 gol, 13 asistlik performansla direkt olarak 19 gole etki yaptı.
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