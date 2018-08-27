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geliyor!

, 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiralanmak için kulübü Torino ile söz kesti. Ljajic’le de her konuda anlaşan ’ın Sırp yıldızla kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor...

Adem Ljajic geliyor!
Beşiktaş transfrini bitiriyor... Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması sonrası bu bölgeye kaliteli bir oyuncu etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Torino'da forma giyen 26 yaşındaki Adem Ljajic'in 1 yıllığına kiralanması konusunda İtalyan ekibi ile ve Sırp futbolcu ile anlaşmaya vardı.

OPSİYON İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR...
Sırp yıldızın kiralık transferi için Torino ile söz kesen Beşiktaş yönetimi, satın alma u konusunda İtalyan ekibi ile temaslarını sürdürüyor. Tarafların opsiyon için de orta yolu bulması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELMESİ AN MESELESİ
Kartal'ın transferini büyük oranda bitirdiği 26 yaşındaki Ljajic'in birkaç gün içinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Taraftarlar da dört gözle Sırp yıldızın gelişi bekliyor.

SKOR KATKISI YÜKSEK BİR İSİM
Piyasa değeri 13 milyon Euro olan Ljajic, teknik kapasitesi ve golcü kimliği ile ön plana çıkıyor. Sırp 10 numara geçen sezon Torino'da 6 gol, 13 asistlik performansla direkt olarak 19 gole etki yaptı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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