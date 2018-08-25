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Badou Ndiaye'yi 'a bildirdi

Son olarak Emre Akbaba'yı kadrosuna katan , bir i daha bitirdi.


Galatasaray Kulübü, bir süredir transfer gündeminde bulunan eski futbolcusu Badou Ndiaye'nin kiralık transferi konusunda kulübü Stoke City ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 22:07
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