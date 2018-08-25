Galatasaray Kulübü, bir süredir transfer gündeminde bulunan eski futbolcusu Badou Ndiaye'nin kiralık transferi konusunda kulübü Stoke City ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Badou Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Son olarak Emre Akbaba'yı kadrosuna katan Galatasaray, bir transferi daha bitirdi.
Etiketler: Galatasaray , N'Diaye , Stoke City , transfer , KAP
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