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İşte 'nin yeni 10 numarası!

, adı Beşiktaş'la da anılan ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fabian, transferi konusunda detayları görüşmek üzere 26 Ağustos saat 19.00'da 'a gelecek.

F.Bahçeden Beşiktaşa transfer çalımı
Transferde sıcak saatler yaşayan , Diego Reyes'in ardından bir isimle daha anlaşma sağlama aşamasında... Fenerbahçe, Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Meksikalılı transferinde şok bir hamle yapıp oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Beşiktaş ile adı anılan Marco Fabian ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Önceki günlerde çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Meksikalı oyuncuyu 'a getirdiği yazılmıştı.

40 kez Meksika Milli Takımı formasını giyen ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu, 2016'da 3.7 milyon euroya 'a transfer olmuştu. Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Marco Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.

Öte yandan Marco Fabian, Twitter'da Fenerbahçe'yi takibe aldı.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 20:41
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