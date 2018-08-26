Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ezeli rakipleri Galatasaray ile yaptıkları transfer görüşmesini ilk kez açıkladı.

Fikret Orman, Mustafa Pektemek için Galatasaray ile görüştüklerini açıklayarak "Dört büyüklerin kendi arasında transfer yapma durumuna pozitifim. Hatta Abdurrahim Albayrak, Mustafa Pektemek'i sordu. 'İlgileniyoruz' dedi, ben de 'Yardımcı olalım' dedim. Mustafa'yı çok seviyorum ama oynamıyor. Oynaması lazım. Oynamadığı zaman kapasitesi bitiyor." dedi.