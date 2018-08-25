Yol Durumu
  1. Trabzonspor'un 11'i belli oldu!

Ndiaye'den aslan emojili paylaşım

, transferi için büyük uğraş verdiği Badou Ndiaye'de mutlu sona ulaştı. Senegalli yıldız sosyal medya hesabından aslan emojisi paylaşarak geliyorum mesajı verdi.

Ndiayeden emojili sürpriz
Ndiaye'nin transferi için ile el sıkışan menajeriyle ilgili sorunları da ortadan kaldırdı. Ndiaye'nin Galatasaray'a imza atmak üzere bugün 'da olacağı öğrenildi. Stoke City Teknik DirektörüGary Rowett da ayrılığı resmen duyurdu. Rowett, "Badou Ndiaye'nin sezon başında takımda kalacağını düşünmüştük. Ancak eğer ayrılmak istiyorsa bekleyemezdik" diye konuştu.

NDIAYE'DEN HEYECANLANDIRAN GALATASARAY PAYLAŞIMI
Badou Ndiaye, Galatasaray taraftarlarına müjdeyi sosyal medyadan verdi. Yıldız isim paylaştığı aslan emojisiyle geliyorum mesajı verdi.



Etiketler: , , ,
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 19:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar