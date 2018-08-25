Ndiaye'den aslan emojili paylaşım

Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile el sıkışan Galatasaray menajeriyle ilgili sorunları da ortadan kaldırdı. Ndiaye'nin Galatasaray'a imza atmak üzere bugün İstanbul'da olacağı öğrenildi. Stoke City Teknik DirektörüGary Rowett da ayrılığı resmen duyurdu. Rowett, "Badou Ndiaye'nin sezon başında takımda kalacağını düşünmüştük. Ancak eğer ayrılmak istiyorsa bekleyemezdik" diye konuştu.
NDIAYE'DEN HEYECANLANDIRAN GALATASARAY PAYLAŞIMI
Badou Ndiaye, Galatasaray taraftarlarına müjdeyi sosyal medyadan verdi. Yıldız isim paylaştığı aslan emojisiyle geliyorum mesajı verdi.
NDIAYE'DEN HEYECANLANDIRAN GALATASARAY PAYLAŞIMI
Badou Ndiaye, Galatasaray taraftarlarına müjdeyi sosyal medyadan verdi. Yıldız isim paylaştığı aslan emojisiyle geliyorum mesajı verdi.
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