Oğuzhan Özyakup’a Güneş’ten kesik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Erzurumspor maçında ilk 11'de görev verdiği Oğuzhan Özyakup'a dün şans vermedi.
BABEL SAKAT!
Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ise sakatlıkları nedeniyle Belgrad'a getirilmedi. Kartal'da İspanyol golcü Alvaro Negredo cezalı olduğu için dün Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında oynayamadı.
BABEL SAKAT!
Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ise sakatlıkları nedeniyle Belgrad'a getirilmedi. Kartal'da İspanyol golcü Alvaro Negredo cezalı olduğu için dün Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında oynayamadı.
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