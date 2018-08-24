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’a Güneş’ten kesik!

Oğuzhan Özyakup’a Güneş’ten kesik!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Erzurumspor maçında ilk 11'de görev verdiği 'a dün şans vermedi.

BABEL SAKAT!
Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ise sakatlıkları nedeniyle Belgrad'a getirilmedi. 'da İspanyol golcü Alvaro Negredo cezalı olduğu için dün Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında oynayamadı.
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