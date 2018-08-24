Josef gitti Sanches geliyor

Fenerbahçe dün transferin en hareketli günlerinden birisini yaşadı. Önceki gün Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünün Josef de Souza için yaptığı 9 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren ve "Josef'in satışı planlarımızda yok" diye açıklama yapan Fenerbahçe yönetimi, gelen 2. teklif astronomik olunca Josef'in satışına onay verdi
12 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ
Fenerbahçe, 12 milyon Euro karşılığında Josef'i Al Ahli kulübüne resmen sattı. Josef'in takımdan ayrılmasıyla orta sahaya transfer şart oldu ve Renato Sanches için yapılan girişimler
RENATO SANCHES AN MESELESİ
Fenerbahçe yönetiminin Bayern Münih ile anlaşma aşamasına geldiği ve başta satış opsiyonu olmak üzere ufak tefek prüzlerin halledilmesi sonrasında imzanın atılmasının an meselesi olduğu bildirildi.
THE SUN: SİSSOKO'NUN PEŞİNDE
İngiliz medyası ise F.Bahçe'nin Tottenham'lı Moussa Sissoko'yu istediğini yazdı. The Sun Gazetesi'nin iddiasına göre Damien Comolli, İngiltere'deki bağlantılarını devreye sokarak Sissoko'yu resmen istedi.
12 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ
Fenerbahçe, 12 milyon Euro karşılığında Josef'i Al Ahli kulübüne resmen sattı. Josef'in takımdan ayrılmasıyla orta sahaya transfer şart oldu ve Renato Sanches için yapılan girişimler
RENATO SANCHES AN MESELESİ
Fenerbahçe yönetiminin Bayern Münih ile anlaşma aşamasına geldiği ve başta satış opsiyonu olmak üzere ufak tefek prüzlerin halledilmesi sonrasında imzanın atılmasının an meselesi olduğu bildirildi.
THE SUN: SİSSOKO'NUN PEŞİNDE
İngiliz medyası ise F.Bahçe'nin Tottenham'lı Moussa Sissoko'yu istediğini yazdı. The Sun Gazetesi'nin iddiasına göre Damien Comolli, İngiltere'deki bağlantılarını devreye sokarak Sissoko'yu resmen istedi.
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