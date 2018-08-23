Josef de Souza 12 milyon €'ya Al Ahli'de

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Twitter üzerinden Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'yı transfer ettiğini böyle duyurdu. Josef Twitter'daki videoda "Al Ahli bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

JOSEF DE SOUZA'DAN 3 YILLIK İMZA

Suudi Arabistan'ın El Ahli Kulübü, Fenerbahçe'den Josef de Souza'yı transfer ettiğini duyurdu. El Ahli'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.Kulüp, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu Fenerbahçe'de ve eski takımlarındaki gollerinden oluşan bir video ile tanıttı.



F.BAHÇE KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Josef de Souza'nın 12 milyon euro'ya Al Ahli'ye satıldığını KAP'a bildirdi.

FENERBAHÇE JOSEF DE SOUZA'YI 8 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Fenerbahçe 2015'te Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Josef de Souzo'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye sattı. Satış fiyatı resmi olarak açıklanmasa da 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle transferin gerçekleştiği gelen bilgiler arasında.



JOSEF DE SOUZA TAKIMDAN AYRILAN 6. İSİM

Josef de Souzo'nun da takımdan ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertli kulüple yolları ayrılan oyuncu sayısı 6'ya yükseldi. Daha önce Fernandao, Ahmethan Köse, Beykan Şimşek, Salih Uçan ve son olarak Giuliano takımdan ayrılmıştı.