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  1. Maicon da Al Hilal’de

için İstanbul'a geliyor

'nin defanstaki eksikliğini gidermek için anlaşmaya vardığı Meksikalı defans oyuncusu İstanbul'a gelmek için yola çıkarken sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

F.Bahçenin yeni transferi yola çıktı

Son olarak Portekiz ekibi Porto'da forma giyen ve şu anda boşta olan ve bonservisi elinde olan Meksikalı stoper , sosyal medyada yola çıktığını duyurduğu bir mesaj paylaştı.

İspanyolca mesajla paylaştığı seyahat fotoğrafında "Yeni evime gidiyorum. Yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım." notunu düşen 26 yaşındaki stoper, takipçilerinde merak uyandırdı.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 10:23
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