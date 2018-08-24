Son olarak Portekiz ekibi Porto'da forma giyen ve şu anda boşta olan ve bonservisi elinde olan Meksikalı stoper Diego Reyes, sosyal medyada yola çıktığını duyurduğu bir mesaj paylaştı.
İspanyolca mesajla paylaştığı seyahat fotoğrafında "Yeni evime gidiyorum. Yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım." notunu düşen 26 yaşındaki stoper, takipçilerinde merak uyandırdı.
Diego Reyes Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin defanstaki eksikliğini gidermek için anlaşmaya vardığı Meksikalı defans oyuncusu Diego Reyes İstanbul'a gelmek için yola çıkarken sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Son olarak Portekiz ekibi Porto'da forma giyen ve şu anda boşta olan ve bonservisi elinde olan Meksikalı stoper Diego Reyes, sosyal medyada yola çıktığını duyurduğu bir mesaj paylaştı.
Etiketler: Fenerbahçe , Diego Reyes
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