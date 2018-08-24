Frey’den 4 yıllık imza

Fenerbahçe Zürih takımından İsviçreli Michael Frey'i resmen kadrosuna kattı. Daha önce anlaşma sağlanan golcü futbolcu dün saat 14.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Sağlık kontrolünden geçirilecek 24 yaşındaki futbolcu kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
ZÜRİH'TE 16 GOL ATTI
Andre Ayew'in transferinde göz kırpma, Islam Slimani transferinde ise güneş gözlüğü emojisi yapan Fenerbahçe son olarak genelde gol sevinçlerinde futbolcuların kullandığı el emojisi paylaşarak Frey'i açıkladı. Geçtiğimiz sezon Zürih formasıyla 36 karşılaşmada 16 gol kaydeden Frey bu sezon oynadığı 3 resmi karşılaşmada fileleri havalandıramadı.
TRANSFER SÜRECEK
Bu arada Asbaşkan Semih Özsoy, "Cocu'nun ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını söyleyerek, "İhtiyacın olduğu mevkiye göre satışlar yapıldığı sürece açık olan pozisyonların doldurulması kaçınılmaz. Teknik kadronun isteği doğrultusunda transferler yapılacak" ifadesini kullandı.
ZÜRİH'TE 16 GOL ATTI
Andre Ayew'in transferinde göz kırpma, Islam Slimani transferinde ise güneş gözlüğü emojisi yapan Fenerbahçe son olarak genelde gol sevinçlerinde futbolcuların kullandığı el emojisi paylaşarak Frey'i açıkladı. Geçtiğimiz sezon Zürih formasıyla 36 karşılaşmada 16 gol kaydeden Frey bu sezon oynadığı 3 resmi karşılaşmada fileleri havalandıramadı.
TRANSFER SÜRECEK
Bu arada Asbaşkan Semih Özsoy, "Cocu'nun ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını söyleyerek, "İhtiyacın olduğu mevkiye göre satışlar yapıldığı sürece açık olan pozisyonların doldurulması kaçınılmaz. Teknik kadronun isteği doğrultusunda transferler yapılacak" ifadesini kullandı.
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