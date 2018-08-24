Arjantin'den Provincia radyosuna açıklamalarda bulunan Sosa, "Ülkemdeki ekiplerden Boca ve River Plate'den gelen teklifleri reddettim. Eğer bir gün Arjantin'e geri dönersem bu kulüp kesinli kle Estudiantes olacaktır" ifadesini kullandı.
Boca ve River’i reddettim
Sosa, Arjantin kulüplerinden Boca ve River Plate’yi reddettiğini söyledi
Etiketler: River Plate , Boca
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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