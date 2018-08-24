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ve River’i reddettim

Sosa, Arjantin kulüplerinden ve ’yi reddettiğini söyledi

Boca ve River’i reddettim
Arjantin'den Provincia radyosuna açıklamalarda bulunan Sosa, "Ülkemdeki ekiplerden Boca ve River Plate'den gelen teklifleri reddettim. Eğer bir gün Arjantin'e geri dönersem bu kulüp kesinli kle Estudiantes olacaktır" ifadesini kullandı.
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