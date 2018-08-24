Boca ve River’i reddettim

Arjantin'den Provincia radyosuna açıklamalarda bulunan Sosa, "Ülkemdeki ekiplerden Boca ve River Plate'den gelen teklifleri reddettim. Eğer bir gün Arjantin'e geri dönersem bu kulüp kesinli kle Estudiantes olacaktır" ifadesini kullandı.