Avantaj artık elimizde

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Partizan'ın bireysel olarak iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Güneş, "İyi hazırlanmışlar. Bunu gördük. Garantisi yok ama avantajla İstanbul'a dönüyoruz" dedi.
YETERLİ SAYIDA POZİSYON BULDUK
Hücuma istedikleri kadar çıkamadıklarını söyleyen Güneş, "Yine de yeterli sayıda pozisyon bulduk. Basit ve gereksiz top kayıpları olmasa skor çok daha iyi olabilirdi. Ama yine de avantajı ele geçirdik" ifadesini kullandı.
5-6 HAFTA SONRA DAHA İYİ OLURUZ
İdeal 11'i henüz bulamadıklarına değinen Güneş, şöyle devam etti: Milli takımdan dönen oyuncular var. Transferler var. 5-6 hafta sonra belli bir çizgiye geliriz. Ama bu arada oynayacağımız maçları da kazanmak istiyoruz.
ÖNCE KADROYU AZALTACAĞIZ
Transfer için kadronun biraz boşalması gerekiyor. Aksi halde takım içinde sıkıntı olur.
YETERLİ SAYIDA POZİSYON BULDUK
Hücuma istedikleri kadar çıkamadıklarını söyleyen Güneş, "Yine de yeterli sayıda pozisyon bulduk. Basit ve gereksiz top kayıpları olmasa skor çok daha iyi olabilirdi. Ama yine de avantajı ele geçirdik" ifadesini kullandı.
5-6 HAFTA SONRA DAHA İYİ OLURUZ
İdeal 11'i henüz bulamadıklarına değinen Güneş, şöyle devam etti: Milli takımdan dönen oyuncular var. Transferler var. 5-6 hafta sonra belli bir çizgiye geliriz. Ama bu arada oynayacağımız maçları da kazanmak istiyoruz.
ÖNCE KADROYU AZALTACAĞIZ
Transfer için kadronun biraz boşalması gerekiyor. Aksi halde takım içinde sıkıntı olur.
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