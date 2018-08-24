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Avantaj artık elimizde

bireysel olarak iyi bir takım... İyi hazırlanmışlar. yok ama avantajlı bir skorla ’a döndüğümüzü söyleyebilirim. İstediğimiz kadar hücuma çıkamasak da yeterli pozisyonları bulduk... Basit top kayıpları olmasa skor çok daha iyi olabilirdi...

Avantaj artık elimizde
UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Partizan'ın bireysel olarak iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Güneş, "İyi hazırlanmışlar. Bunu gördük. yok ama avantajla 'a dönüyoruz" dedi.

YETERLİ SAYIDA POZİSYON BULDUK
Hücuma istedikleri kadar çıkamadıklarını söyleyen Güneş, "Yine de yeterli sayıda pozisyon bulduk. Basit ve gereksiz top kayıpları olmasa skor çok daha iyi olabilirdi. Ama yine de avantajı ele geçirdik" ifadesini kullandı.

5-6 HAFTA SONRA DAHA İYİ OLURUZ
İdeal 11'i henüz bulamadıklarına değinen Güneş, şöyle devam etti: Milli takımdan dönen oyuncular var. var. 5-6 sonra belli bir çizgiye geliriz. Ama bu arada oynayacağımız maçları da kazanmak istiyoruz.

ÖNCE KADROYU AZALTACAĞIZ
Transfer için kadronun biraz boşalması gerekiyor. Aksi halde takım içinde sıkıntı olur.

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