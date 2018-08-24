Asıl parti İstanbul’da

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Partizan ile 1-1 berabere kaldı. Sırp ekibi 13. dakikada golü buldu. Zakaric'in ortasında arka direkteki Ricardo iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. 1 dakika sonra Quaresma'nın ortasında Tolgay, kafayla beraberlik golünü kaydetti.
LARİN'İN KAFASI DİREĞİ YALADI
20'de Tolgay Arslan, kale dibinden kaçırdı... 38'de Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Kanadalı golcü Cyle Larin'in kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti...
CANER ERKİN GOLE YAKLAŞTI
51'de Miletic Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 62'de Gökhan Gönül'ün ortasına kale dibinde Caner Erkin kafayla dokundu... Top az farkla dışarı çıktı.
BU KEZ DE GÖKHAN GÖNÜL
81'de Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafası az farkla dışarı çıktı. Maçın geride kalan kısmında iki takım da riske girmedi ve mücadele berabere bitti.
LARİN'İN KAFASI DİREĞİ YALADI
20'de Tolgay Arslan, kale dibinden kaçırdı... 38'de Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Kanadalı golcü Cyle Larin'in kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti...
CANER ERKİN GOLE YAKLAŞTI
51'de Miletic Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 62'de Gökhan Gönül'ün ortasına kale dibinde Caner Erkin kafayla dokundu... Top az farkla dışarı çıktı.
BU KEZ DE GÖKHAN GÖNÜL
81'de Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafası az farkla dışarı çıktı. Maçın geride kalan kısmında iki takım da riske girmedi ve mücadele berabere bitti.
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