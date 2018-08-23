Stopere son aday Vermaelen

savunmarotasyonuna bir isim dahaeklemek isteyen'daçalışmalar tüm hızıylasürüyor... Birçok isimle temasageçen Sarı-Kırmızılılar'ıngündemine giren son isimoldu...Alınan bilgilere göreyıldız menajeri tarafından'a teklifedildi.'da formaşansı bulamıyor.hemen tecrübeli stoperi gündemine alırken, maliyet ve performans araştırması başladı. Ancak'in son yıllarda sürekli sakatlıkları ile gündeme gelmesi sıkıntı yaratıyor. Geçtiğimiz sezon da sakatlıklar nedeniyle toplamsahalardan uzak kalanyıldız için son kararıverecek.forması altında gösterdiği performansla ismini duyuran, 2014'tekarşılığında'ya transfer oldu. Ancak yıldız futbolcu geride kalan 4 sezondakulübünün formasıyla sadece 41 maçta sahaya çıkabildi.son olarakformasıylayaşadı.