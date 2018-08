Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraştığı Badou Ndiaye'de mutlu sona ulaştı. Senegalli oyuncu en geç cuma günü İstanbul'da olacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz; Emre Akbaba, Onyekuru, Muğdat Çelik ve Nagatomo için düzenlenen imza töreninde Ndiaye transferiyle ilgili "Ndiaye konusunda pazartesi ya da salı günü iyi haberler vermek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ise Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile oynadıkları karşılaşma sonrası Ndiaye transferiyle ilgili "N'diaye'nin şartları gerçekleştiğinde, kiralık olarak kadromuza katacağız. Yüksek bedelle sattığınız bir oyuncuyu kiralık olarak geri almak güzel bir iş. 31 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Ben net olarak söyledim eksik olan yerleri. Hala merkez atak oyuncusunda ısrar ediyorum. Yuto'nun arkasına bir sol bek mutlak şart. Allah nazar vermesin ama arada bir de dinlendirmemiz gerekecek. Artı bir de stoper söylemiştik. Bu arada gitmek isteyen bir arkadaşımız var ise onlara da takım bakacağız. Herkesi değerlendireceğiz. Bakalım bu 10 gün bize neler getirecek. Bizim iki kriterimiz var, bir ekonomik, bir de teknik yeterlilik kriteri. Genç arkadaşların katılımı ve onların dönüşünü ekonomik olarak düşünebilirsiniz. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Onyekuru'dan çok memnunuz, umarım daha da iyi işler yapacak. Bayramdan dolayı her yer kapalıysa da, hepimiz telefonların başında her şey için hazırlıklıyız. Muhakkak ki bazı konuşmalarımız ve görüşmelerimiz var. Ama dediğim gibi Galatasaray Kulübü'nün ekonomisi de önemli. Faydalanacak oyuncuyu seçmek de önemli. Yine söyledim, gerektiği zaman satmak da önemli" ifadelerini kullanmıştı.