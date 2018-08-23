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Son dakika: 'de flaş ayrılık! yolcusu...

Brezilyalı orta saha oyuncusu 'nın transferi için ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçede flaş ayrılık!

Kulübü dün resmi internet sitesinden yaptığı ve 'yla ilgili transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklamasından bir gün sonra Brezilyalı oyuncu için kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 10:24
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