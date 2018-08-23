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De yalanlaması

Josef De Souza yalanlaması
F.Bahçe'de ​Josef de Souza'ya takımlarının yanı sıra Suudi Arabistan takımlarının da yakın ilgisi oldu iddia ediliyordu. Fener, " de 'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Josef takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, böyle bir planlaması bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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