Josef De Souza yalanlaması

F.Bahçe'de Josef de Souza'ya İngiltere Premier Ligi takımlarının yanı sıra Suudi Arabistan takımlarının da yakın ilgisi oldu iddia ediliyordu. Fener, "Josef de Souza'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Josef takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, böyle bir planlaması bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.
Etiketler: ingiltere premier ligi , Suudi Arabistan , Josef , Souza
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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