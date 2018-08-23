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Gözler ’da

kulübü için ’la görüşmelerine devam ediyor. Bu transfer olumlu-olumsuz bugün mutlaka kesinleşecek

Gözler Negredo’da
Beşiktaş'ta 'nun durumu bugün netlik kazanacak. 'ın takımının renklerine bağlamak için büyük uğraş verdiği İspanyol futbolcunun durumu bugün yapılacak olan görüşmelerden sonra belli olacak. Siyah-Beyazlı yönetim rakamda anlaşma sağladığı takdirde Negredo'yu gönderecek.

YÖNETİM BÖLÜNDÜ
'ta bazı yöneticilerin Negredo'nun satılmasına karşı çıktığı öğrenildi. İspanyol futbolcunun LASK ve Erzurumspor maçındaki performansı nedeniyle bu yöneticiler Negredo'nun kalmasını istedi.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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