Gözler Negredo’da

Beşiktaş'ta Negredo'nun durumu bugün netlik kazanacak. Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımının renklerine bağlamak için büyük uğraş verdiği İspanyol futbolcunun durumu bugün yapılacak olan görüşmelerden sonra belli olacak. Siyah-Beyazlı yönetim rakamda anlaşma sağladığı takdirde Negredo'yu gönderecek.
YÖNETİM BÖLÜNDÜ
Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin Negredo'nun satılmasına karşı çıktığı öğrenildi. İspanyol futbolcunun LASK ve Erzurumspor maçındaki performansı nedeniyle bu yöneticiler Negredo'nun kalmasını istedi.
YÖNETİM BÖLÜNDÜ
Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin Negredo'nun satılmasına karşı çıktığı öğrenildi. İspanyol futbolcunun LASK ve Erzurumspor maçındaki performansı nedeniyle bu yöneticiler Negredo'nun kalmasını istedi.
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